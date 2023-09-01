Фильм Вагифа Мустафаева выходит на большие экраны

Фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" (Жизнь как будто хороша), режиссером и автором сценария которой является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев выходит в прокат. С 21 сентября зрители смогут посмотреть кинокартину в сети кинотеатров CinemaPlus. Как сообщает Day.Az информация о предстоящем показе размещена на официальном сайте CinemaPlus.

Напомним, что международная премьера фильма состоялась в ноябре 2022 года на кинофестивале тюркского мира Korkut Ata, где Вагиф Мустафаев был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

Главные роли в фильме исполнили Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Афтандил Махарадзе и другие актеры.

Фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" рассказывает о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Сюжет: в результате контрнаступления азербайджанской армии армяне впадают в панику. Среди взятых в плен армянских солдат есть два брата. Их дальнейшая судьба представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения.

Съемки фильма проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.