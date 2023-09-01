В Шамахы начал работу Форум азербайджанского языка и литературы

В Азербайджане проходит Форум азербайджанского языка и литературы.

Как сообщает Day.Az, форум, проходящий при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, при поддержке Министерства науки и образования и Национальной Академии наук Азербайджана, реализуется в рамках мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр культуры Адиль Керимли в своем выступлении на открытии форума подчеркнул важность мероприятия. Он отметил, что организация форума является частью цикла проектов, реализуемого Министерством культуры. Говоря об особой важности форума, посвященного 100-летию общенационального лидера, министр сказал: "Великий лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание развитию и чистоте нашего родного языка. Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику. Основные ожидания от форума - выявить проблемы, обсудить их и, наконец, учесть эти проблемы в государственной стратегии на будущее".

Министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что развитие и усовершенствование азербайджанского языка является одной из важных предстоящих задач. Подчеркнув наличие проблем с получением образования у носителей нашего языка, проживающих за пределами Азербайджана, министр сказал: "С этого учебного года для наших соотечественников, проживающих в зарубежных странах, будут проводиться онлайн-уроки азербайджанского языка. Отрадно, что поступило уже более 400 заявок. Думаю, это важно для азербайджанцев, живущих за пределами Азербайджана".

На форуме был показан видеоролик, посвященный азербайджанскому языку.

Форум продолжает работу в панельной сессии на тему "Влияние глобализации на азербайджанский язык и механизмы защиты чистоты нашего родного языка".

Отметим, что форум, в котором принимают участие известные языковеды и литературоведы, писатели и издатели, продолжит свою работу в Баку 3-4 сентября. На форуме, где будут проведены широкие обсуждения с участием творческой интеллигенции и научной общественности, будут обсуждены роль азербайджанского языка и литературы в сохранении, развитии и популяризации нашей культуры, сохранение чистоты родного языка, современные литературные процессы, идеологическая сущность и современные проблемы детской литературы в нашей стране, современное состояние отечественной книжной индустрии и поддержка этой сферы государством, пропаганда чтения среди детей и подростков, литературный фактор в развитии театра и кино и другие направления.

Мнения и предложения экспертов, которые прозвучат на форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана - 2040".