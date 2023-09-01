https://news.day.az/culture/1594298.html В Музее истории проходит День открытых дверей
В Музее истории проходит День открытых дверей
Сегодня в Национальном музее истории Азербайджана в связи с 99-летием со дня кончины известного нефтепромышленника, общественного деятеля и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева проводится День открытых дверей. Вход для посетителей свободный.
Об этом Day.Az сообщили в музее.
В музее хранятся предметы, документы, фотографии, принадлежащие Гаджи Зейналабдину Тагиеву, проводятся исследования и издаются труды о его жизни и широкой благотворительной деятельности. При этом в учреждении действует мемориальный музей великого мецената.
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