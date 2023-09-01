В Музее истории проходит День открытых дверей

Сегодня в Национальном музее истории Азербайджана в связи с 99-летием со дня кончины известного нефтепромышленника, общественного деятеля и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева проводится День открытых дверей. Вход для посетителей свободный.

Об этом Day.Az сообщили в музее.

В музее хранятся предметы, документы, фотографии, принадлежащие Гаджи Зейналабдину Тагиеву, проводятся исследования и издаются труды о его жизни и широкой благотворительной деятельности. При этом в учреждении действует мемориальный музей великого мецената.