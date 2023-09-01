https://news.day.az/culture/1594336.html Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Алия Рамазанова
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Алия Рамазанова
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана, видный представитель искусства азербайджанского танца Алия Рамазанова, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.
Алия Рамазанова скончалась на 83-м году жизни.
Алия Рамазанова родилась 7 февраля 1941 года в Гусарском районе. С 1958 по 1983 годы занималась танцевальным искусством. Была солисткой Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца.
Allah rəhmət eləsin
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