Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Алия Рамазанова
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Скончалась заслуженная артистка Азербайджана, видный представитель искусства азербайджанского танца Алия Рамазанова, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Алия Рамазанова скончалась на 83-м году жизни.

Алия Рамазанова родилась 7 февраля 1941 года в Гусарском районе. С 1958 по 1983 годы занималась танцевальным искусством. Была солисткой Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца.

Allah rəhmət eləsin