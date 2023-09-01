В Баку состоялась церемония закрытия II Международного кинофестиваля Salam

Состоялось закрытие II Международного юношеского кинофестиваля Salam, организованного с 28 по 31 августа киностудией Narimanfilm при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджанской Республики, а также при генеральном спонсорстве PASHA Holding, сообщает Day.Az.

Участникам был показан фильм режиссера Мирбалы Салимли "Красный сад" (2016, Азербайджан). В показе приняли участие как сам режиссер, так и исполнители главных ролей актеры Максуд Мамедов и Гульзар Гурбанова. После просмотра фильма подростки провели много интересных дискуссий с творческим коллективом, поделились впечатлениями о фильме. Затем участники фестиваля Лейла и Марьям Мамедовы рассказали о процессе создания своей книги "Цветы Карабаха".

Далее подростки посмотрели короткометражные фильмы, которые сами сняли во время киномарафона на большом экране. Показ этих фильмов вызвал большое оживление, оставив глубокие впечатления.

На церемонии закрытия арт-директор фестиваля Лейла Достализаде выразила благодарность всем участникам, гостям и организациям, которые поддерживали фестиваль. Зарубежным гостям были вручены сертификаты. Программный директор Наргиз Багирзаде озвучила победителей, которые были определены в результате голосования участников фестиваля - жюри. Награду "Лучший художественный фильм" получил фильм "Dancing Queen" (Норвегия, реж.: Аврора Госсе ). "Специальный приз жюри" получил фильм Мирбалы Салимли "Красный сад". Фильму "Делегация" (Польша, Израиль, Германия, реж.: Асаф Сабан) была вручена специальная премия "За память и утверждение человеческого достоинства". В завершение церемонии ее основатель-президент Нариман Мамедов объявил о закрытии фестиваля и еще раз поблагодарил 350 участников и гостей мероприятия.

Отметим, что первый фестиваль был проведен в сентябре 2019 года. В рамках проекта проходят показы фильмов разных стран, проводятся встречи с режиссёрами и актёрами, обсуждения фильмов, а также демонстрируются снятые подростками короткометражные видеоролики на большом экране. Главная цель фестиваля - создание дружественных связей среди подростков Азербайджана и других стран, пропаганда культуры Азербайджана, воспитание молодежи в соответствии со всемирными духовными ценностями, а также содействие формированию хорошего художественного вкуса и понимания кино у юного поколения посредством демонстрации высококачественных профессиональных фильмов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az