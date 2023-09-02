В Музее дружбы Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте прошла церемония по случаю 32-й годовщины независимости Узбекистана

В Музее дружбы Азербайджана и Узбекистана в Ташкенте состоялась торжественная церемония по случаю 32-й годовщины независимости узбекского государства.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, поэты и прозаики, преподаватели вузов, азербайджанские соотечественники, журналисты.

Сначала был показан видеоролик о взаимных визитах президентов Азербайджана и Узбекистана.

Выступивший далее Самир Аббасов, директор Азербайджанского культурного центра в Узбекистане, при котором действует музей, поприветствовав гостей, рассказал о масштабных реформах, реализованных в Азербайджане и Узбекистане за годы независимости. Он предоставил информацию об исторически сложившихся дружеских и братских отношениях между азербайджанским и узбекским народами. С.Аббасов подчеркнул, что в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды посетил Узбекистан и отметил, что эти визиты являются проявлением подъема сотрудничества между нашими странами на высокий уровень отношений.

Дипломат также подробно проинформировал о школе, построенной на средства узбекского государства и подаренной Азербайджану. Открытие школы состоялось в рамках недавнего визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Выступая на мероприятии, профессор Нигина Шермухаммедова рассказала об исторических корнях традиционной дружбы и братства между азербайджанским и узбекским народами и подчеркнула, что эти отношения, охватывающие все сферы, получили большее развитие в годы независимости.

Выступающие - доцент Рано Кадырова, поэтесса Наргиза Асадова, поэт Али Насирли и другие - рассказали о существующих дружественных и братских отношениях между нашими странами и подчеркнули важность сохранения и развития этих отношений на высоком уровне.

На мероприятии участники танцевального ансамбля "Азербайджан" имени Ковкаб Алиевой при культурном центре исполнили азербайджанские национальные танцы.