Форум азербайджанского языка и литературы: деятели культуры и искусства обсудили современную драматургию и киноискусство

Во Дворце "Гюлистан" в Баку проходит второй день Форума азербайджанского языка и литературы, сообщает в субботу Day.Az.

Форум, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Второй день форума начался с панели "Teatr və kinonun inkişafında ədəbiyyat faktoru: əsərdən səhnəyə, səhnədən ekrana" (Фактор литературы в развитии театра и кино: от произведения на сцену, от сцены на экран).

Модератором панели выступил секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист Ильгар Фахми. Участники данной панели: заслуженный деятель искусств, драматург, заведующий кафедрой "Киноведение и экранная драматургия" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Али Амирли; писатель Эльчин Гусейнбейли; заслуженный работник культуры, главный редактор газеты "Ədəbiyyat" (Литература) Азер Туран; писатель, член Международной гильдии писателей Варис Йолчуев; литературный критик Асад Джахангир.

Участники панели обсудили такие вопросы как современная азербайджанская драматургия и ее проблемы, театральная и киноплатформа в азербайджанской литературе, роль СМИ в формировании читательской и зрительской культуры, проблемы языка и перевода в киноискусстве и другие темы.

Отметим, что открытие форума состоялось 1 сентября в городе Шамахы, подарившем литературе и культуре Азербайджана выдающихся личностей. Форум продлится по 3 сентября в Баку во Дворце "Гюлистан".

В форуме принимают участие известные языковеды и литературоведы, писатели и издатели. В ходе форума проводятся широкие обсуждения с участием творческой интеллигенции и научной общественности о роли азербайджанского языка и литературы в сохранении, развитии и популяризации азербайджанской культуры, сохранении чистоты родного языка, современных литературных процессах, идеологической сущности и современных проблемах детской литературы в стране, современном состоянии отечественной книжной индустрии и поддержке этой сферы со стороны государства, пропаганде чтения среди детей и подростков, литературном факторе в развитии театра и кино и других направлениях.

Мнения и предложения экспертов, озвученные на форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана - 2040".