Баку ждал этого более 60 лет! Возвращение легенды Арифа Меликова - удивительная история, редкие кадры и афиши

При организации Фонда Гейдара Алиева один из шедевров мировой классической музыки - балет выдающегося композитора, лауреата Госпремии и кавалера государственных орденов, народного артиста Арифа Меликова (1933-2019) "Легенда о любви" спустя 61 год вновь ставится на родине автора. 18 и 19 сентября балет "Легенда о любви" будет представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева.

За пять дней до знаменательного события, 13 сентября, общественность страны будет отмечать 90-летие выдающегося композитора, который своим творчеством прославил Азербайджан во всем мире и навсегда останется в наших сердцах.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям интересную историю создания балета "Легенда о любви".

С момента своей премьеры, прошедшей 23 марта 1961 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета (ныне Государственный академический Мариинский театр в Санкт-Петербурге), этот балет был поставлен много раз, и каждый раз, с ошеломляющим успехом. Балет "Легенда о любви" великого композитора Арифа Меликова в хореографии гениального Юрия Григоровича и оформлении известного художника Симона Вирсаладзе в свое время не только изменил судьбу советского балета, но и вошел в сокровищницу мирового искусства, по сей день, продолжая покорять сердца миллионов. Либретто было написано турецким драматургом и поэтом Назымом Хикметом на основе своего произведения "Фархад и Ширин", основанного на поэме классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви "Хосров и Ширин". В трех актах удивительного спектакля воплотилась история о фатальной невозможности любви в треугольнике принцессы Ширин, художника Фархада и царицы Мехменэ Бану.

Как создавали "Легенду о любви"?

Ариф Меликов еще студентом Азербайджанской государственной консерватории (класс композиции великого композитора Гара Гараева) решил написать балет. Уроки Гараева позволили Меликову осмыслить художественные традиции и эстетические принципы азербайджанской музыки, осознать необходимость взаимодействия музыкальных культур Востока и Запада, открыть в себе тягу к монументальности, выработать симфоническое мышление. И на последнем курсе именно Гара Гараев предложил своему талантливому студенту написать балет по пьесе Назыма Хикмета.

25-летний Ариф Меликов по достоинству оценил материал и приступил к работе. Чтобы оптимально синхронизировать музыку и литературную основу, он обратился непосредственно к автору, и Назым Хикмет несколько изменил и дописал текст. Два года вдохновенной работы пролетели у Арифа Меликова как один день, и с готовой партитурой он вначале обратился в Государственный академический Большой театр, где ответили, что репертуар уже сформирован, а затем в Ленинградский театр оперы и балета. Здесь 32-летний балетмейстер Юрий Григорович только что с успехом поставил балет Сергея Прокофьева "Каменный цветок" и публика ждала новых свершений. Посмотрев партитуру, Юрий Григорович был приятно удивлен и с Арифом Меликовым сразу же подписали договор.

Юрий Григорович: "Ариф тогда исполнил только отдельные фрагменты своего произведения. Музыка произвела на меня удивительное впечатление свежести и гармонии, в ней были замечательные вариации, наконец, она точно отражала характеры героев этой драматической истории".

Ариф Меликов: "Меня, еще совсем юного молодого композитора, приняли с некоторым удивлением, но после просмотра партитуры, немедленно предложили заключить со мной договор. Когда приняли мой спектакль, встала проблема о создании постановочной группы. На худсовете я выступил и сказал, что приехал в Ленинград чуть пораньше и имел возможность посмотреть все спектакли, которые шли на тот момент в Мариинском театре. И больше всех мне понравился "Каменный Цветок" Григоровича. Я сообщил директору о том, что хотел бы, чтобы хореографом-постановщиком балета стал именно он. На что мне ответили, что в Мариинском театре желания автора - закон. И вот в 1961 году состоялась премьера "Легенды о Любви". Это была феерическая премьера".

Художником по декорациям, костюмам и свету стал Симон Вирсаладзе, которого пригласил Юрий Григорович. Ариф Меликов пригласил известного азербайджанского дирижера Маэстро Ниязи. Их работа стал настоящим вулканом эмоций, когда забывая про сон и еду, они днями проводили в творческих дискуссиях, ища золотую середину. Причем Ариф Меликов был активен во всех процессах становления балета. Когда фантазия хореографа рождала новые сцены, он не только дописывал музыку, но и принимал непосредственное участие в создании элементов декораций сцены. Ариф Меликов с детства хорошо рисовал и применял этот свой талант в создании сценических композиций. Более того, когда дирижер болел, сам становился за пульт и руководил оркестром.

И в итоге была создана настоящая восточная сказка, когда во время действия сцена преображается из пустыни во дворец, затем в блистательный пышный сад, и тут же становится угрюмой скалой, которую прорубает художник, чтобы спасти людей от засухи и добыть воду. При этом декорации представлены в виде страниц старинной книги, которую переворачивают артисты.

Назым Хикмет: "День, когда Ариф Меликов сказал мне, что хочет написать балет "Легенда о любви", был для меня очень радостным. Я еще раз убедился, что балет - это не музейное искусство, как его кое-кто еще хочет видеть, а искусство современное. Моя пьеса шла на разных языках в разных странах, но больше всего меня удовлетворило то, что я увидел в балете. Меня очень волновало, каким окажется на сцене Восток. И в том, что я увидел, не было ни подражания, ни стилизации. Композитор Ариф Меликов, балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе увидели Восток взором современного человека, поэтому на сцене нет и следа от "сахарного" Востока, от сказки об Али Бабе и сорока разбойниках, и это выгодно отличает новый балет от спектаклей по пьесе "Легенда о любви". Я видел легенду и в кино, и в театре, но на вершине всего этого стоит балет Арифа Меликова "Легенда о любви".

Несбывшаяся мечта Рудольфа Нуреева, сожаление Галины Улановой и триумфальная премьера

"Легенду о любви" репетировало сразу несколько составов и первоначально роль Фархада должен был исполнить легендарный Рудольф Нуреев. Но тяжелый характер артиста и Григоровича, закулисные интриги, привели к тому, что Нуреева сняли с главной роли. Григорович не терял надежду, что ему все же удастся ввести в основной состав Нуреева чуть позже премьеры, назначенной на март 1961-го, но в июне того же года во время парижских гастролей Рудольф попросил политического убежища. Когда открыли оставленный им в отеле чемодан, он был заполнен купленными во Франции тканями для костюма Фархада. Спустя годы, Нуреев признался, что танцевать в "Легенде о любви" было его мечтой...

Триумфальная премьера прошла 23 марта 1961 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета, став огромным событием в культурной жизни страны. Причем главные роли исполнили доселе неизвестные артисты, став после премьеры и последующих выступлений звездами советского балетного искусства. Роль Мехмене Бану исполнила Ольга Моисеева, Фархада - Александр Грибов, Ширин - Ирина Колпакова.

Ариф Меликов: "Это были праздники, Новруз байрам. Красивый праздник Востока - много сладостей, много цветов, много зелени, и вот в это время мы давали первую премьеру. Мне тогда было 28 лет и восторгу не было предела - какие еще чувства и эмоции могут быть у молодого человека, чье произведение ставится на сцене столь великого театра?! Спектакль был принят с большим интересом, и после его триумфа о нем писал весь мир".

Юрий Григорович: "Постановка балета Арифа Меликова на нашей сцене - радостное событие. Произведение имеет довольно выразительный музыкальный язык. Впечатляет музыка в обрисовке характеров не только главных, но и второстепенных персонажей. Особенно большая эмоциональная сила заключена в лирических сценах. С большим вдохновением и любовью наша балетная труппа старалась добиться гармоничного сочетания музыки с танцами, создания глубоко характерных образов".

Критики соревновались в раздаче восторженных эпитетов, а великая Галина Уланова выразила сожаление, что сама больше не танцует. О 28-летнем Меликове искусствоведы заговорили как о мастере, которому вместе с Григоровичем удалось сделать поистине новаторский спектакль - появились прежде не использованные в балете приемы, а чувственная музыка в сочетании с пластикой восточных миниатюр, как и вольность движений в массовых сценах привели к настоящей революции в этом виде искусства.

Дмитрий Шостакович: "Ариф Меликов - одаренный композитор, музыка его подлинно профессиональна. Глубокая музыкальная драматургия партитуры, ее внутреннее развитие, точность и выразительность музыкальных характеристик героев, редкое искусство в оркестровке, особая ее красочность, множество находок заставляют с большим интересом слушать этот талантливый музыкальный опус. Новый балет - большое событие в советской хореографии. Без преувеличения можно сказать, что это этапный спектакль".

Премьера балета "Легенда о любви" в Баку - 1962 год

Очередная триумфальная премьера балета состоялась в июле 1962 года на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М.В. Ахундова. Главные партии в балете исполнили выдающиеся азербайджанские танцоры Раиса Измайлова (Мехмене Бану), Лейла Векилова (Ширин), Максуд Мамедов (Фархад) и Константин Баташов (Визирь).

Дирижировал постановкой непревзойденный маэстро Ниязи: "Над балетом Меликова я работал с истинным наслаждением, забывая обо всем на свете, отдавая всего себя. Это монолитное произведение, в котором музыка, танец и оформление слились так неразрывно, что кажется, будто все это целиком создано одним мановением руки какого-то гения. Не верится даже, что это первое произведение крупной формы совсем еще молодого композитора. Я горжусь, что наш азербайджанский композитор, воспитанник азербайджанской консерватории сумел создать произведение, которое является достижением не только для советского балета, но и для всей мировой хореографии".

Кстати, в тот период Ариф Меликов был влюблен в красавицу Эсмеральду, студентку Политехнического института, которой даже посвятил несколько романсов. И во время своих рабочих командировок, связанных с постановками балета "Легенды о Любви", звонил Эсме ханум и по телефону пел ей эти романсы. А после премьеры балета в Баку сыграл с ней свадьбу. Причем сватал Эсму ханум сам Маэстро Ниязи. Через год у супругов родилась дочь, которую назвали Ширин. Выбор имени был не случайным, ведь супруги условились, что если у них родится сын, то его назовут Фархадом, а если дочь, то Ширин - в честь главных героев балета Арифа Меликова "Легенда о Любви". Горячо любимая дочка Ширин стала солнцем и главным смыслом жизни для Меликовых.

Эсма ханум часто вспоминала международный триумф балета "Легенда о Любви" и те великолепные приемы по всему миру, в которых они участвовали, а самое главное - бесценные часы увлекательных бесед с выдающимися представителями искусства. Ее связывала теплая дружба с Ниязи, Маей Плисецкой, Геннадием Рождественским, Мстиславом Ростроповичем, Назымом Хикметом, Юрием Григоровичем, Симоном Вирсаладзе, Галиной Улановой, Анатолием Шекера, Евгением Лысиком, Марисом Лиепа, Аднаном Сайгуном, Нелли Алекперовой, Валерием Гергиевым, Игорем Чернышевым, Михаилом Чулаки, Максудом Ибрагимбековым и многими другими видными представителями искусства. Она всегда была главным источником вдохновения для своего супруга, его самым первым слушателем. А Ширин Меликова стала музыковедом, занималась преподавательской и научной деятельностью в Азербайджанской национальной консерватории.

Покорение мировой сцены

Премьера на сцене Большого театра в Москве состоялась 15 апреля 1965 года. Партию Мехмене Бану исполнила Майя Плисецкая, партию Фархада - Марис Лиепа, а партию Ширин - Наталия Бессмертнова.

Майя Плисецкая: "Бывают роли, где нравятся отдельные эпизоды. Здесь, в "Легенде о любви", мне нравится каждый момент сценической жизни Мехмене. Замечательная, экспрессивная музыка, написанная Арифом Меликовым, представляет большой простор для художественной фантазии хореографа и всех исполнителей балета. Мы видим живые, движимые мыслью и чувством человеческие характеры. "Легенда о любви" стоит на совершенно ином уровне драмы, больше, чем шекспировские. Я очень благодарна Арифу, который написал такую выразительную трагическую музыку. Она не просто музыка - она передает характеры, эпоху и национальность. Это очень здорово, и ему это удалось".

Ариф Меликов: "Мне досталось такое счастье с этим спектаклем - за эти годы столько выдающихся личностей прошли через балет! Майя Плисецкая была такая величественная, волевая Мехмене Бану, с таким характером, что было ясно: она во всем пойдет до конца. И совсем иная, более мягкая Нина Тимофеева, она совсем другой образ создавала".

Впоследствии "Легенда о любви" совершила триумфальное шествие по городам СССР. Она ставилась более 130 раз в более чем 60 театрах разных стран с участием самых прославленных танцоров. Зрители городов России, Турции, США, Германии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Казахстана, Египта, Узбекистана, Польши, Румынии, Словакии, Украины, Японии и других стран стоя приветствовали творческие коллективы балета.

Гара Гараев: "Каждый раз, когда я слышу родную азербайджанскую музыку вдали от Баку, мое сердце переполняет радость и гордость. Рождение "Легенды о любви" - знаменательное событие в нашей музыкальной жизни, это праздник нашего искусства. Я хотел бы, чтобы наши композиторы своими творениями, созвучными с эпохой, еще больше прославляли азербайджанскую землю".

Николай Цискаридзе, которого называют одним из лучших исполнителей образа Фархада: "Миссия "Легенды о любви" - показать силу любви, способную изменить человека. И мы, разные ее исполнители, стремились привнести в эту историю личный свет, уникальность. Тем самым обрекая эту легенду на бессмертие и вечную любовь зрителей. Я был потрясен спектаклем "Легенда о любви" как зритель, когда впервые увидел его, но миллион раз говорил, что даже не мечтал об этой роли, так как Фархада танцевали более атлетичные и героические танцовщики. Мне посчастливилось танцевать во всех трех версиях этого спектакля в постановке Григоровича, которые тогда существовали: версия 1961 года, поставленная Григоровичем для Мариинки, версия Большого театра 1965 года и возобновленный спектакль 2002 года - в нем я станцевал первый премьерный спектакль! Мне очень гордо, что в 2014 году, когда я был уже ректором, а спектакль в очередной раз возобновлялся в Большом театре, именно меня в этой роли упоминал Ариф Меликов и вспоминали зрители! В начале балета мой Фархад парит над сценой - весь мир принадлежит ему... Для меня Фархад в этой истории - самая трагическая фигура, попав в водоворот событий, он теряет все - он больше не сможет летать, он обречен. Пятеро гениальных людей создало этот балет - пять аккордов, которые заменяют увертюру посвящены им: Назым Хикмет - автор пьесы, Юрий Григорович - балетмейстер, Симон Вирсаладзе - художник, Ниязи - дирижер-постановщик и сам композитор - Ариф Меликов".

Впечатления известных деятелей культуры

Ахмед Аднан Сайгун: "Бросьте в землю семечко, полейте его и взрастите. Поднимется дерево, даст плоды. Откуда же берется этот плод? Из земли воды и воздуха. И в то же время этот плод - ни земля, ни вода, ни воздух. Он нечто иное. И, тем не менее, это плод определенного дерева, одной определенной земли. Я вижу в музыке Арифа Меликова обращенность к Человечеству, ее гуманистическую направленность, я вижу в ней обращение к людям, связь с народом, я вижу в ней след его земли, его воды, его неба".

Меридж Сюмен: "Ариф Меликов - самый лучший композитор современности. Он был легендой при жизни. Скромный, интеллигентный, красивый - мужчина. В то время все балерины просто мечтали получить роль в его балете "Легенда о любви". После этого балета я долго не могла прийти в себя, выйти из роли. Музыка продолжала играть в моем подсознании. Однажды я так вжилась в роль, что сильно ударилась головой об пол. Потекла кровь, но я продолжала танцевать".

Тюркан Шорай: "Музыка Арифа Меликова околдовала меня. Когда я ее слушала, то попадала в другое измерение. Эта музыка была написана для балета, но использовалась и для турецкой версии фильма "Легенда о любви", где я сыграла главную роль. Музыка Меликова дала жизнь этому фильму. Это был единственный балет, куда приходили люди, закрывали глаза и просто слушали музыку Меликова".

Игорь Моисеев: "Музыка "Легенды о любви" прекрасна, она как бы обобщает, диктует хореографу весь спектакль. Какое отличное сочетание всего спектакля!"

Дмитрий Кабалевский: "Прекрасен балет Арифа Меликова "Легенда о любви".



Валерий Гергиев: "Ариф Меликов - легенда, выдающаяся личность и прекрасный человек. Его балет превзошел самые смелые прогнозы, самые смелые ожидания".

Светлана Захарова: "Мне, как исполнительнице сложнейшей в психологическом отношении партии Мехмене-Бану, приходится сгорать от любви и бессилия, от ревности и безысходности, а значит черпать силы в артистическом опыте, в музыке и уникальной хореографии. Все это безумно трудно, но зато дает огромное творческое удовлетворение. Участие в таком балете, как "Легенда о любви" Арифа Меликова и Юрия Григоровича, конечно же, приносит огромное чувство профессиональной гордости".

Балет, созданный более 60 лет назад, до сих пор сохраняется в репертуаре Большого и Мариинского, продолжает покорять мировые сцены.

Ариф Меликов: "Я объездил очень много стран, где ставились мои произведения, и, в первую очередь, "Легенда о любви". Думаю, что не каждому композитору при жизни было суждено видеть такое количество премьер своего творения на мировых театральных сценах. Я счастлив, что история "Легенды" продолжается. И очевидно, что это история преодоления и побед, и она по-прежнему трогает сердца. Значит, мы правильно угадали когда-то - сделали то, что близко людям во все времена".

Покоривший мир балет "Легенда о любви" снова на бакинской сцене!

И вот, после триумфального шествия по миру, спустя много лет, балет возвращается на родину автора. К сожалению, Ариф Меликов не застал этого радостного события, но всю свою жизнь не уставал повторять: ""Главное в этой жизни, любите Родину и свой народ. Я сын своего народа! Я горжусь тем, что я азербайджанец, и моей "Легендой о любви", и всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле". Его больше нет среди нас, но он будет жить вечно в наших сердцах и в каждой ноте своей музыки. Ведь Ариф Меликов подарил этому миру Вечную Легенду о Любви...

18 и 19 сентября балет "Легенда о любви" будет представлен на сцене Дворца Гейдара Алиева. Показ этого балета создаст особую атмосферу праздника в Национальный день музыки, объединив великолепную музыку, сценическую постановку и аранжировку.

В спектакле примут участие балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, танцоры Азербайджанского государственного ансамбля танца, студенты Бакинской хореографической академии. Произведение будет исполнено Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Ялчина Адыгезалова.

Для исторической презентации Фондом Гейдара Алиева по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе были подготовлены 250 костюмов, а также декорации и реквизит. Не случайно, что шедевр Арифа Меликова "Легенда о любви" представлен в "Год Гейдара Алиева". В 2023 году отмечается 100-летие гениальной личности, великого лидера Гейдара Алиева и 90-летие выдающегося композитора Арифа Меликова. Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко ценил талант и человеческие качества Арифа Меликова. В свою очередь Ариф Меликов отразил в своем творчестве любовь и уважение к общенациональному лидеру, которому посвящена 8-я симфония композитора под названием "Вечность".

Ариф Меликов: "Слово "любовь" имеет множество фантастических градаций. Потому что, по большому счету, все на свете связано с этим словом. Просто у каждого свои понятия. Например, в Восьмой симфонии, посвященной Гейдару Алиеву, я использовал шесть философских стихотворений Назыма Хикмета, и в финале звучат стихи Алмаса Илдырыма, где он пишет о любви к Родине, от которой оторван не по своей воле. Он пишет, что ценит свою Родину выше Бога и выше своей веры. Для такого человека, как Алмас Илдырым, это было бы кощунством, а для любого другого - преступлением. Но это - его выражение высокой любви к своей Родине, и эти слова мог сказать только гений. Без любви человек превращается в животное. Человеком делает человека любовь. Любовь - некая специя, с ее присутствием все становится красочнее, добрее, нежнее".

Билеты на показ "Легенды о любви" можно приобрести в кассах города и на сайте iTicket.az.

О чем повествует "Легенда о любви"?

Ариф Меликов: "Это балет, где есть что играть и что танцевать - как в эффектных сольных партиях, так и в колоритных массовых сценах. За драматической пластикой спектакля стоят две жертвенные партии: царица Мехмене Бану жертвует своей красотой ради спасения жизни младшей сестры Ширин, а художник Фархад жертвует любовью ради спасения людей от жажды".

В основе сюжета - древняя восточная легенда. Две сестры - Мехмене Бану и Ширин - влюбляются в придворного художника Фархада. Ширин сразу покоряет сердце прекрасного юноши, а взаимная любовь для Мехмене Бану невозможна: когда-то она пожертвовала своей красотой ради спасения жизни сестры и превратилась в страшную старуху. Сбежавших из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание.

Произведение дарит зрителям ощущение, будто герои произведения словно сходят к ним со страниц - гордая и беззаветно любящая царица Мехмене Бану, своей небывалой красотой заплатившая за исцеление умирающей сестры Ширин, художник Фархад, плененный красотой Ширин и отвергнувший любовь Мехмене Бану...

Массовые сцены шествий сменяются полным нежности дуэтом Фархада и Ширин, который в свою очередь звучит вызывающим контрастом горестно-неистовому монологу Мехмене Бану. Драматична подчеркнутым ритмом сцена погони Мехмене Бану за Фархадом и Ширин, которые бежали из Дворца, чтобы спасти свою любовь. А внутренняя жизнь героев и те мучительные испытания духа, через которые заставила их пройти любовь, раскрыты в скрепляющих три акта адажио Мехмене Бану, Фархада и Ширин: действие словно останавливается и луч высвечивает на сцене только главных героев.

Балет рассказывает о самом нежном и трепетном человеческом чувстве. Это любовь, которая временами подобна пламени, пожирающему сердца, и бурлящему горному потоку воды, сносящему все возможные препятствия...