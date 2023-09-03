Писатель не должен платить за издание своей книги, он должен получать гонорар. Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе панельной сессии на Форуме азербайджанского языка и литературы первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев.

Чингиз Абдуллаев отметил, что нет соответствующей системы, в Азербайджане писатель пишет книгу, потом сам идет финансовые средства на ее издание, а затем он должен заниматься вопросами ее продажи.

"Это не правильно, должен быть фонд, занимающийся вопросами в этой сфере", - добавил он.

Народный писатель Азербайджана также подчеркнул, что книги азербайджанских писателей должны больше продаваться за рубежом.

Отметим, что Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.