Азербайджанская молодежь читает книги

Азербайджанская молодежь любит и читает книги. Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в ходе панельной сессии на Форуме азербайджанского языка и литературы директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Анаргызы.

"Я не согласная с утверждением, что в стране книги не читаю. Молодежь любит книги, и приходит к нам в Бакинский книжный центр читать. По показателям продаж Бакинского книжного центра могу сказать, что книги пользуются спросом у общественности", - отметила Гюнель Анаргызы.

Отметим, что Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открытие Форума состоялось 1 сентября в городе Шамахы, подарившем литературе и культуре Азербайджана выдающихся личностей. Работа форума продолжается 2-3 сентября в Баку во Дворце "Гюлистан".

Мнения и предложения экспертов, озвученные на форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана - 2040".