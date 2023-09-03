В стране готовится проект по созданию новых прогрессивных библиотек. Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе панельной сессии на Форуме азербайджанского языка и литературы заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства культуры Азербайджана Акиф Марифли.

Акиф Марифли отметил, что Министерством культуры Азербайджана проводится мониторинг библиотек в стране.

"Готовится проект по созданию новых прогрессивных библиотек. Считаем, что это также обеспечит интеграцию в мировые библиотеки", - сказал он.

Отметим, что Форум азербайджанского языка и литературы, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит 1-3 сентября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открытие Форума состоялось 1 сентября в городе Шамахы, подарившем литературе и культуре Азербайджана выдающихся личностей. Работа форума продолжается 2-3 сентября в Баку во Дворце "Гюлистан".

Мнения и предложения экспертов, озвученные на форуме, будут обобщены и отражены в Государственной программе "Культура Азербайджана - 2040".