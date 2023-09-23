Стартует второй тур конкурса талантов "Бакинская осень – 2023. 35 лет спустя"

Сегодня стартует второй тур конкурса талантов "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя), сообщает Day.Az.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Автор проекта и режиссер - Севиндж Керимова, организатор - Сабина Гасанова. Конкурс охватывает пять направлений - вокал, хореография, оригинальный жанр, музыкальные группы и композиторство.

Второй тур можно посмотреть по телеканалу AzTV - 23 и 24 сентября в 15.00, повтор в эфире Mədəniyyət - в те же дни в 23.00. Участники представят зарубежные композиции.

В первом туре приняли участие поп и рок-группы, исполнены азербайджанские композиторские и народные песни.

В состав жюри вошли народные артисты Мубариз Тагиев, Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, Энвер Садыгов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, популярный исполнитель Ильгар Хаял и доктор философии по искусствоведению Марьям Бабаева.

Результаты первого тура:

1 часть (в баллах): группы - Şan (44), Passion (61), Portage (64), Glass Band (64), El Band (64), Etude Band (60), Asiman (55).

2 часть: Анар Ахмед и Endorfin (53), Əl-ələ (65), Dədə-baba (61), H-3 Collective (68), Sabah (68), The Excellent Music Band (58), Ecstasy (50).

Выступления можно посмотреть по ссылкам:

https://www.youtube.com/watch?v=uZdIwr6z_UU

https://www.youtube.com/watch?v=DZqu4JBRgFA

Гала-концерт проекта "Bakı payızı-2023. 35 il sonra"состоится 3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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