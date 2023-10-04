Впечатлен музыкой азербайджанского композитора Арифа Меликова - художественный руководитель "Arena di Verona" Стефано Треспиди

Художественный руководитель одной из крупнейших и самых известных концертных площадок Италии "Arena di Verona" Стефано Треспиди приехал в столицу Азербайджана и 18 сентября посетил грандиозную премьеру балета "Легенда о любви", которая прошла при организации Фонда Гейдара Алиева.

В беседе с Trend Стефано Треспиди выразил восторг от просмотра спектакля, подчеркнув, что впечатлен музыкой азербайджанского композитора Арифа Меликова, передает Day.Az.

"Конечно, балет "Легенда о любви" мне очень понравился. Это действительно традиционный балет, и вы на самом деле чувствуете историю и культурное наследие прошлого, которое является большой силой. Мне понравился и сам балет, и техника солиста, и кордебалет, и музыка. Был под очень большим впечатлением от композиции, это музыка, которая имеет значение сама по себе. Она не только служит спектаклю, балету, танцам, но и с музыкальной точки зрения ее интересно слушать и при этом сохраняется ее ценность", - сказал Треспиди.

Художественный руководитель "Arena di Verona" признался, что у него, к сожалению, мало опыта работы с азербайджанской музыкой и композиторами.

"Наверное, на показе балета "Легенда о любви" это был первый раз, когда я услышал полностью азербайджанскую композицию, исполненную оркестром вживую. Но, как я уже сказал выше, я был очень впечатлен музыкой", - подчеркнул он.

По словам Стефано Треспиди, в будущем возможно творческое сотрудничество с азербайджанской стороной. В ходе визита он познакомился с деятелями искусства, руководителями учреждений культуры.

"Состоялся диалог. Конечно, сотрудничество - это цель. Мы хотели бы достичь прогресса по данному вопросу, потому что сотрудничество является основным для самого искусства. Искусство должно двигаться, развиваться, надо сотрудничать с театрами разных стран. Поэтому мы постараемся что-нибудь организовать, возможно, есть шанс подготовить концерт здесь, в прекрасном концертном зале Центра Гейдара Алиева. И еще посмотрим, есть ли шанс привезти балет в Верону", - отметил Треспиди.

Художественный руководитель "Arena di Verona" впервые посетил Баку, и, по его словам, город оставил неизгладимые впечатления.

"Я под очень и очень большим впечатлением. Это невероятно, я видел некоторые образцы архитектуры прошлого, но это невероятно, как город был модернизирован за 20 лет. Действительно, Баку - город современный, интернациональный, чистый, здесь все хорошо организовано. Здесь ощущаешь сочетание западной и восточной архитектуры, но также есть образцы архитектуры, построенные в европейском стиле прошлого времени. Однако в Баку вся эта смесь стилей крайне органична. Повторюсь, я очень впечатлен, Баку - красивый город", - сказал Стефано Треспиди, добавив, что с удовольствием еще раз посетил бы столицу Азербайджана.