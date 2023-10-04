В Park Cinema Flame Towers состоялась премьера фильма “Mən buradayam, İlahi”

В Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Mən buradayam, İlahi" (Я здесь, Всевышний!), сообщает Day.Az.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о герое второй Карабахской - Победоносной 44-дневной Отечественной войне Азербайджана. По сюжету, во время одного из боев он получает тяжелое ранение и впадает в кому, а когда спустя три месяца приходит в себя, оказывается, что мать скончалась, а дочь находится в интернате. Ему надо прийти в себя, чтобы не только самому вернуться к обычной жизни, но и вернуть и одному воспитывать дочь. Однако морально-психологические последствия войны и тяжелые следы от пережитого становятся главной проблемой для этого.

Среди зрителей на премьере были семьи шехидов Карабахской войны.

Режиссер фильма - Гулу Аскеров, автор сценария и продюсер - Ниджат Дадашев, оператор - Васиф Велизаде, композитор - Расим Мамедов, продюсер - Гасан Ахундов. В ролях - заслуженные артисты Расим Джафар, Айшад Мамедов, актеры Айгюн Алипанахова, Гюнай Гасан, Лейли Велиева и другие.

Фильм снят CİNEART GROUP при поддержке İctimai TV.