День учителя в Азербайджане отметили праздничным концертом

"Спасибо вам, учителя!" - с концертом под таким названием выступили участники проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщает Day.Az.

Вечер был посвящен Дню учителя, который в Азербайджане отмечается пятого октября.

В концерте в "Русском доме" приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов - пианисты Фарах Алиева, Айшен Умудова, Ясамен Умудова, Нурай Джабизаде, Мелек Гасанлы, Диляк Гасанлы, Саида Дадашева, Айлин Дадашлы, Хайат Исмаилова, Валерия Олховая, Нурай Гасанлы, Захра Зейналова, Джамал Алиев, исполнитель на таре Ибрагим Аббасов, вокалисты Наиля Новрасли, Миршах Новрасли, виолончелистка Джалаля Исмаилзаде, исполнитель на ударных Аднан Керимли.

В программе прозвучали произведения Фикрета Амирова, Тофига Гулиева, Эмина Сабитоглу, Муслима Магомаева, Вагифа Мустафазаде, Иоганна Штрауса, Яна Сибелиуса, Скотта Джоплина, Дейва Брубека и других.

Отметим, что ежегодно пятого октября в Азербайджане, как и во всем мире, отмечается важный праздник - День учителя. В 1966 году в этот день ЮНЕСКО подписала рекомендации относительно повышения статуса учителей. Теперь в более чем ста странах мира 5 октября отмечается Всемирный день учителя.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор филармонии, народный артист Азербайджана, профессор, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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