Азербайджан - сегодня: нефтяные промыслы, сельские пейзажи и величественные городские виды

В галерее искусств Музейного центра в Баку проходит выставка изобразительного искусства под названием "Мир моему краю", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию вошли произведения из фонда Государственной картинной галереи министерства культуры Азербайджана - это более 50 полотен, 17 графических работ и 12 произведений скульптуры.

Произведения представляют взгляд на разные сферы жизни Азербайджана наиболее выдающихся художников, начиная с середины прошлого века - как уже ушедших великих корифеев, так и наших блистательных современников. Среди них произведения Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Микаила Абдуллаева, Джавада Мирджавадова, Алтая Гаджиева, Уджала Ахвердиева, Мирнадира Зейналова, Камиля Наджафзаде, Фархада Халилова, Елены Ахвердиевой, Инны Костиной, Ирины Эльдаровой, Вугара Мурадова и многих других.

Лейтмотивом темы представленных произведений стала вынесенная на баннер выставки известная работа Тогрула Нариманбекова "Цветущий край".

Экспозиция открыта до 8 октября с 10:00 до 18:00 (вход свободный).