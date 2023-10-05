Знакомство с азербайджанской музыкой стало для меня уникальным опытом

Знакомство с азербайджанской музыкой стало для меня совершенно новым опытом.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал основатель всемирно известной фортепианной фабрики FAZIOLI (известной как "Феррари" среди роялей), "современный Страдивари" Паоло Фазиоли.

Он отметил, что с нетерпением ждал возможности увидеть шедевр мировой классической музыки, балет выдающегося азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви" в Баку.

"Возможно, я не считаю себя преданным поклонником балета, но я глубоко ценю его. Это увлекательный вид искусства, в котором музыка прекрасно переплетается с грацией человеческого тела. Сегодня мне также удалось познакомиться с азербайджанской музыкой. И те произведения, которые я услышал сегодня, мне сложно сравнивать. Оба жанра были для меня совершенно новыми, и этот опыт был невероятно увлекательным", - подчеркнул он.

Далее Фазиоли поделился своим опытом в создании компании FAZIOLI в 1981 году.

"Я основал компанию во времена моей юности, когда впервые начал свой профессиональный путь. Молодость часто приносит безграничное чувство решимости, и я знаю, что сегодня не смог бы браться за подобные начинания с прежней энергией", - сказал он.

Фазиоли рассказал, что выбрал две разные образовательные стези, которые в дальнейшем и помогли ему создать его уникальный инструмент.

"Я получил степень инженера-механика, а позже получил диплом по классу фортепиано в консерватории. Создание фортепиано стало для меня способом объединить эти, казалось бы, несопоставимые дисциплины, поскольку они сходятся в самом инструменте. Создание исключительного фортепиано требует владения и тем, и другим", - сказал он.

Как отметил Фазиоли, каждый из инструментов, производимых компанией, обладает неповторимыми характеристиками.

"В целом, наша стратегия в создании инструмента заключается в постоянных исследованиях. Понимание внутренней работы фортепиано играет важную роль, позволяя нам подходить к нему как с точки зрения музыканта, так и ученого. Это непрерывный процесс проб и усовершенствований. Как говорят итальянцы - "prova e correggi" (пробуй и исправляй). Фортепиано - это инструмент, который должен развиваться и совершенствоваться с течением времени", - добавил он.

Паоло Фазиоли также рассказал о визите азербайджанской делегации на фабрику FAZIOLI.

"Наш завод приветствовал делегацию из Азербайджана, которая проявила большой интерес к нашей работе и технологиям. Впоследствии я получил приглашение посетить их страну. Я верю, что у нас есть потенциал для начала захватывающего и инновационного сотрудничества, поскольку обе стороны разделяют сильный творческий дух", - заключил он.