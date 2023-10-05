Фантастическое шоу "Бакинская осень-2023" во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева 3 ноября в 19.00 состоится фантастический гала-концерт "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя), сообщает Day.Az.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта и режиссер - Севиндж Керимова, организатор - Сабина Гасанова.

Это будет, действительно, фантастическое шоу, потому что вы отправитесь в путешествие во времени и пространстве. Под звуки музыки, сопровождаемой современными световыми, шумовыми эффектами и 3D оформлением, вы перенесетесь в старый Баку с его узкими улочками, в древний Египет с величественными пирамидами, Италию, Америку и другие страны, а затем вновь вернетесь к берегам родного Каспия... Впрочем, не будем раскрывать всех сюрпризов. Но самое главное - вы первыми узнаете имена победителей конкурса - лучших вокалистов, композиторов, танцоров, музыкальных групп, услышите как новые хиты в их исполнении, так и старые в новой аранжировке. Каждый номер, каждая песня и композиция - это театрализованное синтетическое представление, феерический мини-спектакль!

На гала-концерте будет представлено более 15-ти новых авторских песен, в том числе песен известного композитора, хит-мейкера группы "Кярван" Микаила Векилова - автора таких хитов, как "Tufanla oynama!", "Sarı güllər", "Qara gözlər" и многих других.

Новые звезды выйдут на одну сцену с популярными мега-звездами Азербайджана, выступив дуэтом.

Всё это и ещё многое другое вас ждет 3 ноября во Дворце Гейдара Алиева. Не упустите возможность насладиться выступлениями звезд, отправившись вместе с ними в увлекательное музыкальное путешествие!

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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