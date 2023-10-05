В Баку представлена светская музыка для избранных

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного фортепианного трио под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Day.Az.

В исполнении заслуженных артистов Тофы Бабаевой (скрипка, художественный руководитель), Эльнары Кеберлинской (пиано) и Сабины Ибрагимовой (виолончель) прозвучали произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Камерная музыка (от итал. camera - комната, палата) - музыка, исполняемая небольшим коллективом музыкантов и/или вокалистов. При исполнении камерного сочинения каждую партию исполняет только один инструмент (голос), в отличие от оркестровой музыки, где существуют группы инструментов, играющих в унисон. Этот стиль изначально исполнялся для небольшой аудитории в узком кругу людей. Это делало камерную музыку по-настоящему особенной и чувственной. Она дарила ощущение, что люди, собравшиеся вместе, прикасаются к чему-то исключительному. Музыка вызывала личностные переживания и дарила возвышенные эмоции, которые слушатели делили между собой. Направления этой музыки как будто созданы для того, чтобы показать всю гамму человеческих чувств, четко передав их посредством инструментов. Только через некоторое время ее стали играть в маленьких концертных залах. В XVI-XVIII веках термин "камерная музыка" применялся по отношению к любой светской музыке и противопоставлялся музыке церковной.

Богатые люди того времени устраивали концерты прямо у себя дома, это считалось признаком достатка и хорошего вкуса. Аристократы того времени даже нанимали музыкантов, которые должны были выполнять свои обязанности при дворе.

В дальнейшем, с зарождением и развитием симфонической музыки, камерной музыкой стали называть произведения, рассчитанные на небольшое количество исполнителей и ограниченный круг слушателей. В XIX-XX веках значение камерной музыки как "музыки для избранных" постепенно отпало, и термин сохранил смысл как определение произведений, предназначенных для исполнения небольшими коллективами музыкантов. Современные виды камерного инструментального ансамбля - трио, квартет, квинтет и т. д.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az