Мешади Мамед Фарзалиев – голос мугама от города Шуша до Стамбула

В рамках проекта Международного центра мугама "Музыкальная сокровищница Карабаха" издана книга "Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev - Son nöqtədən sonra" о творчестве видного исполнителя мугама Мешади Мамеда Фарзалиева, сообщает Day.Az.

Автор издания - доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы. Редактором книги, изданной в издательстве "Азербайджан", является Амин Намазлы, консультантом - Туран Ибрагимов.

В книгу вошли воспоминания, фотографии и каталоги грампластинок с записями исполнения ханенде в различных фирмах в начале XX века.

Мешади Мамед Фарзалиев родился в 1872 году в Шуше. Музыкальное образование получил в школе легендарного Харрата Гулу. С 1912 по 1915 годы 40 мугамов, теснифов и народных песен в исполнении Фарзалиева были записаны на грампластинки кампаниями "Спорт-рекорд" (Варшава) и "Экстрафон" (Киев). Выступал с концертами в Закавказье, Средней Азии, странах Европы и в Турции, а также принимал участие в театральных спектаклях.

Отличался сильным голосом широкого диапазона и высоким мастерством исполнения. С большим мастерством исполнял такие мугамы, как "Чахаргях", "Кюрд-Шахназ", "Хейраты", "Мансурийе", "Карабах шикестеси" и др. В истории азербайджанского искусства ханенде известен виртуозным исполнением мугама "Шуштер".

В 1923 году он был приглашен в Гянджу Мешади Джамилем Амировым для преподавания мугама, где сыграл большую роль в подготовке молодых ханенде. С 1926 года Фарзалиев в сопровождении трио исполнителей мугама неоднократно выступал во многих городах России, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Англии, Румынии, Турции и Ирана. В 1929 году переехал в Турцию, где и прожил до конца жизни. Скончался Фарзалиев в 1962 году в Стамбуле.