В Баку проходит II Фестиваль латиноамериканских фильмов

Седьмого октября в Баку состоялось открытие II Фестиваля латиноамериканских фильмов, организованного посольством Аргентины в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках фестиваля, который продлится до 25 ноября, планируется показ фильмов, снятых в разных странах Латинской Америки.

Выступившая на церемонии открытия фестиваля посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуччи подчеркнула сходство обычаев, традиций и культурных ценностей двух народов. Она также отметила, что такие мероприятия способствуют сближению культур между странами и народами.

По словам посла, документальный фильм Los Corroboradores, который будет показан в день открытия фестиваля, познакомит зрителей с архитектурой Буэнос-Айреса.

Затем состоялся показ документального фильма Los Corroboradores, созданного режиссером Луисом Бернардесом в 2018 году.

Следует отметить, что впервые фестиваль латиноамериканских фильмов состоялся в Баку в 2018 году.