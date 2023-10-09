Самире Эфенди удалось бежать от войны в Израиле

Находившейся во время начала войны между Палестиной и Израилем в Тель-Авиве представительнице Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" певицаСамира Эфенди удалось покинуть Израиль.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Слава Богу, мы добрались до Стамбула. Завтра отвечу на все интересующие вас вопросы. Да хранит вас Аллах, и терпения всем нам!" - написала она.