https://news.day.az/culture/1604919.html Самире Эфенди удалось бежать от войны в Израиле - ФОТО
Самире Эфенди удалось бежать от войны в Израиле - ФОТО
Находившейся во время начала войны между Палестиной и Израилем в Тель-Авиве представительнице Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" певицаСамира Эфенди удалось покинуть Израиль.
Как передает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Слава Богу, мы добрались до Стамбула. Завтра отвечу на все интересующие вас вопросы. Да хранит вас Аллах, и терпения всем нам!" - написала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре