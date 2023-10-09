Эйюб Гулиев стал первым азербайджанским дирижером, управлявшим Загребским оркестром - концерт в Хорватии

Всемирно известный музыкальный коллектив Европы - Загребский филармонический оркестр выступил под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева.

Об этом сообщил Day.Az Life сам дирижер.

Выступление состоялось в Загребе, на одной из лучших концертных площадок Хорватии - в зале имени Ватрослава Лисинского.

В исполнении хорватского оркестра под управлением азербайджанского дирижера прозвучали сложнейшие оркестровые произведения - симфоническая поэма "Дон Жуан" Рихарда Штрауса, первая симфония (ми минор) Яна Сибелиуса и поэма "Солнечные поля" классика хорватской классической музыки Благое Берсы. Для осуществления авторской версии музыки хорватского композитора дополнительно был приглашен для участия в концерте оркестр медных инструментов.

По завершении программы местная публика приветствовала и долго не отпускала со сцены дирижера Эйюба Гулиева и музыкантов Загребского филармонического оркестра.

Отметим, что Загребский филармонический оркестр является одним из старейших музыкальных коллективов этого региона - он был создан в 1871 году. За его 152-летнюю историю Эйюб Гулиев стал первым азербайджанцем, управлявшим этим прославленным оркестром.

После концерта музыканты оркестра и его генеральный директор Филипп Фэк выразили благодарность азербайджанскому дирижеру и предложили новые творческие проекты по укреплению творческих связей.