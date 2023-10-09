Когда каждая песня трогает душу: выступление Оркестра народных инструментов вызвало восторг бакинской публики

В Баку на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, сообщает Day.Az.

Оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев) выступил под управлением дирижера Мустафы Ашурова.

Солисты программы - народный артист Азербайджана Тейюб Асланов (ханенде), заслуженный артист Закир Алиев (ханенде), лауреаты республиканских и международных конкурсов Равана Гурбанова (ханенде), Талех Яхъяев (баритон), Натаван Гасанова (ганун), Медина Шахгалиева (кяманча), Фариз Гусейнов (кяманча), Хикмет Гасымов (зурна), Сеймур Мурсалов (тар), Наргиз Муталлибова (флейта) и Илкана Джафарова (ганун) исполнили произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Публика с большой теплотой встретила выступления музыкантов. Каждая песня, прозвучавшая в этот вечер, трогала души слушателей. Программа была встречена с восторгом, долго не стихали оглушительные аплодисменты.

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