Промо-вечер "Бакинская осень – 35 лет спустя" со звездными актерами и блогерами

Промо-вечер "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя) с участием звездных актеров, блогеров, медийных личностей и представителей СМИ провели организаторы проекта, сообщает Day.Az.

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта и режиссер - Севиндж Керимова, организатор - Сабина Гасанова.

На мероприятии были представлены некоторые участники и номера проекта. Ведущими были Фидан Алекберова и Рашид Микаилов. Была презентована новая группа семейной четы Севиндж Керимовой и Микаила Векилова - вокальный квартет Four's D (Эмин Гамарлински, Интигам Аллахвердиев, Хидаят Алиев и Эльдар Таиров).

Особый интерес вызвал дуэт всемирно известного исполнителя мугама Алима Гасымова и участника телеконкурса The Voice (France) Араза Гумбатлы, которые исполнили хит Xəzərin sahilində (На берегу Каспия).

Сабина Гасанова отметила, что блогеры и актеры, используя специальный промокод, привлекут зрителей на финальный вечер (зрители получат 10% скидку), а самые успешные в этом деле будут отмечены кубком "Бакинская осень - 2023".

Среди блогеров, артистов и медийных личностей - Бахрам Багирзаде, Талех Юзбейов, Ульви Гасанли, Нармина Агаси, Рена Наджафзаде-Сададдинова, Роза Наджафзаде-Сададдинова, Камилла Вердиева, Саусан Джафарова, Иля Мамедова, Эсмира Гасанли, Севиндж Алиева, Назрин Садыхова, Лейла Кочарли, Фидан Римази и другие.

В заключении все участники мероприятия вместе исполнили композицию "Мой Азербайджан".

Напомним, что Севиндж Керимова и Микаил Векилов на протяжении около 30 лет живут и работают в США. Севиндж Керимова - первая в Азербайджане женщина-клипмейкер. Она снимала видеоклипы для наших звезд, музыкальные программы и фильмы, которые транслировались по всему Советскому Союзу, их посмотрело около 200 миллионов зрителей. Она является директором и продюсером легендарной группы "Караван", а также создателем и режиссером "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Ее супруг Микаил Векилов - автор хитов группы "Караван".

Спустя 35 лет этот проект в новом формате вновь представлен зрителям, прошли отборочные туры, а 3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-концерт проекта "Bakı payızı-2023. 35 il sonra".

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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