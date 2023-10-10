В Брюсселе (Бельгия) в GNF gallery 10 октября состоится открытие выставки работ азербайджанских художников под названием "Beauties of Absheron" (Красоты Абшерона). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend участники экспозиции.

Выставка пройдет при организационной поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, GNF gallery и Ponart Consulting.

В экспозицию войдут произведения Баверы Алиевой, Зюмрюд Зейналлы, Айнур Гасымовой, Анара Гусейнзаде, Рафаила Алиева, Севиндж Керимовой, Эмина Гахраманова и Марины Люсовой.

Экспонируемые произведения - живопись и скульптура приглашают зрителей погрузиться в мир красоты и изящества. В своих работах азербайджанские художники отразили красоту природы, архитектурных памятников Азербайджана, тему женских образов и т.д.

Выставка будет проходить в течение месяца, некоторые из произведений будут выставлены на продажу.