"Доверься мне", или авантюра братьев в Баку

В сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus эксклюзивно с 12 октября будет проходить показ турецкого комедийного боевика студии Aytaç Medya - "Güven bana" (Доверься мне), сообщили Day.Az в CinemaPlus.

Режиссёр и сценарист фильма Селчук Айдемир. Главные роли исполнили известные турецкие актеры - Джиxaнгиp Джeйxaн, Уфук Байрактар, Oкaн Чaбaлap, Epдaл Oзиaгкилap, Пелин Карахан и другие.

Кинолента рассказывает об Озджане и Серкане, у которых есть долг перед ростовщиком. Они обращаются к своему дяде Мюслюму. Когда дядя собрался дать деньги, то у него произошел сердечный приступ, и он умер. В этой ситуации Озджан и Серкан берут свои деньги из его кармана и идут к ростовщику. Тут их ждет большой сюрприз, они узнают, что деньги фальшивые, братья решают оставить их там, где взяли. Но придя в похоронное бюро, чтобы оставить деньги, братья попадают в еще большую авантюру.