В Баку отметили 90-летие Талята Гасымова

В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения видного ханенде, народного артиста Азербайджана Талята Гасымова (1933 - 2013), сообщает Day.Az

Вначале вниманию гостей вечера был представлен видеоролик с выступлением ханенде.

Доктор филологических наук, профессор Вугар Ахмед рассказал о жизненном пути Талята Гасымова и заслугах в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

В своих выступлениях депутат Милли Меджлиса (парламент) Зияд Самедзаде, народные артисты Азербайджана Фируз Алиев, Агаверди Пашаев, Вамиг Мамедалиев, Рамиз Гулиев и другие отметили, что Талят Гасымов был ханенде с высокой исполнительской культурой, привлекал внимание слушателей своим прекрасным голосом и неповторимой манерой исполнения.

Помимо того, что он был большим знатоком мугама, Талят Гасымов еще и глубоко освоил азербайджанскую поэзию.

Было отмечено, что Талят Гасымов с детства проявлял интерес к музыке. Обучался мугаму у Зульфи Адигезалова и Гаджибабы Гусейнова. Был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева). Его репертуар отличался разнообразием, Талят Гасымов исполнял мугамы и теснифы с особым мастерством. В репертуаре важную роль играли дестгяхи "Раст", "Шур" и "Забул-Сегях".

Далее на мероприятии выступили народные артисты Алим Гасымов, Назакят Теймурова, Тейюб Асланов, Гюльяз Мамедова, Вамиг Мамедалиев, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженные артисты Тейяр Байрамов, Эхтирам Гусейнов, солисты Международного центра мугама Миралам Мираламов, Вафа Везирова, Мамед Наджафов, Алмаханым Ахмедли, которые исполнили произведения из репертуара Талята Гасымова.