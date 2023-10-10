https://news.day.az/culture/1605344.html Подписана Бакинская декларация об учреждении сети управляющих тюркскими памятниками ОТГ
Подписана Бакинская декларация об учреждении сети управляющих тюркскими памятниками ОТГ
Подписана Бакинская декларация об учреждении сети управляющих тюркскими памятниками Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в рамках международной конференции "Города жизнеспособного и устойчивого наследия" ("Livable and Sustainable Heritage Cities"), проведенной при организации Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Организацией тюркских государств (ОТГ).
Бакинская декларация подписана между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией.
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