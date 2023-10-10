На Морском вокзале Баку откроется выставка Издательского дома NARGIS под названием Go Green

Издательский дом NARGIS под руководством Ульвии Махмуд уделяет значительное внимание социальным проектам. На протяжении нескольких лет издательство проводит экологические выставки, стремясь привлечь внимание к влиянию человеческой деятельности на окружающую среду и способствовать устойчивому развитию.

12 октября 2023 года на Морском вокзале (пр. Нефтчиляр, 62) в Баку состоится, ставшая уже традиционной, четвертая экологическая выставка под названием Go Green, сообщает Day.Az.

Экспозиция посвящена вопросам охраны окружающей среды и призывает взглянуть на современные экологические проблемы сквозь призму искусства. Для широкой общественности выставка будет представлена с 13 октября.

В этом году выставка состоит из 9 инсталляций, созданных известными скульпторами и художниками Азербайджана, включая инсталляцию, представленную NARGIS. Все инсталляции были созданы из материалов, собранных в разных районах города Баку в течение нескольких месяцев. До выставки инсталляции были представлены на мероприятии, организованном Космическим агентством Азербайджанской Республики в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

Выставка организована при поддержке Исполнительной власти города Баку, министерства экологии и природных ресурсов, министерства науки и образования, Республиканского центра развития детей и молодежи при министерстве науки и образования, волонтеров Asan xidmət и Baku Bus. Спонсорами выставки являются Pasha Holding, Baku Steel Company, Azərişıq, AzVirt, Improtex Motors, AZAL и МЧС Азербайджана.

В рамках проекта при поддержке Республиканского центра развития детей и молодежи запланированы образовательные мастер-классы, направленные на формирование и развитие экологической культуры подрастающего поколения.

Выставка продлится до 30 ноября.