https://news.day.az/culture/1605433.html В Баку состоится потрясающий концерт "Лейли и Я" Алима Гасымова и его дочери Фярганы
В Баку состоится потрясающий концерт "Лейли и Я" Алима Гасымова и его дочери Фярганы
В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 5 декабря в 20.00 состоится концерт выдающегося дуэта исполнителей мугама, отца и дочери - всемирно известного, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фярганы Гасымовой под названием "Leyli və Mən", организованный 33Event, сообщает Day.Az.
Представление по мотивам оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" пройдет в сопровождении оркестра Etnoklass под управлением Турала Мамедли.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн.
https://iticket.az/ru/events/concerts/alim-and-fergana-gasimov-leyli-ve-men/102909
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре