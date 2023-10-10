В Баку состоялся показ художественного фильма "Qütb ulduzu" (Полярная звезда), сообщает Day.Az.

Режиссером киноленты является Ширин Ахмедов. Авторы сценария - Ширин Ахмедов и Эльмар Фарзали, продюсеры - Рена Гияслы, Эльмар Фарзали и Ниджат Юсифзаде, оператор - Юсиф Гасымлы, художественный руководитель - народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов.

Главные роли исполнили народный артист Азербайджана Мамедсафа Гасымов, заслуженная артистка Хусния Мурватова.

Фильм повествует о семье, чей единственный сын стал шехидом 44-дневной Отечественной войны. Мать и отец испытывают глубокую горечь утраты, но по-разному демонстрируют свои чувства от потери.

Заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова с особым трепетом рассказывает о своей роли.

"Когда Ширин Ахмедов показал мне сценарий, то он сразу привлек мое внимание. Картина повествует о семье, потерявшей на войне сына. Я воплотила в фильме образ матери шехида. Для меня честь исполнить эту роль", - отметила Хусния Мурватова.