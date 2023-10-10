Связь поколений... В Вене представлены работы Тогрула и Асмер Нариманбековых, хранящиеся в частных коллекциях

В Азербайджанском культурном центре в Вене (Австрия) прошла выставка работ народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова (1930 - 2013) и его дочери - заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой.

Об этом Day.Az сообщила Асмер Нариманбекова.

Экспозиция прошла под названием "Nəsillərin rəng dünyası" (Цветной мир поколений). Знаменательно, что в экспозицию вошли работы Тогрула Нариманбекова и Асмер Нариманбековой, которые находятся в частных коллекциях. Выставка стала уникальной возможностью увидеть эти полотна. После завершения экспозиции произведения возвращены владельцам.

В день открытия выставки руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова рассказала присутствующим гостям о жизни и творческой деятельности выдающегося художника Тогрула Нариманбекова. Было отмечено, что Тогрул Нариманбеков - один из самых известных представителей азербайджанской живописи ХХ века. В своих работах мастер кисти воспевал свою Родину - Азербайджан. Написанные Тогрулом Нариманбековым картины в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, бытовом жанре, являясь ценными произведениями современной азербайджанской живописи, успешно демонстрируются в престижных выставочных залах, художественных галереях и музеях искусств, хранятся в музеях различных государств и частных коллекциях. Большую роль в развитии Тогрула Нариманбекова как большого мастера сыграли богатые традиции азербайджанского искусства, образцы старинной миниатюры и ковроткачества.

Также было рассказано о творчестве Асмер Нариманбековой. Было отмечено, что она дочь талантливого скульптора, заслуженного художника Азербайджана Эльмиры Гусейновой и выдающегося представителя азербайджанского искусства, народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова. Произведения заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее работы занимают достойное место в галереях Франции, России, Нью-Йорка, Турции и других стран.

Экспозиция вызвала большой интерес у публики. Представленные на выставке работы завораживали своей цветовой палитрой, темами и композиционными решениями.