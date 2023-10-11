В Баку откроется персональная выставка Махру Нортон

В Русском доме в Баку пройдет персональная выставка художницы Махру Нортон "Цвета музыки".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, на выставке, которая откроется 13 октября, посетителям будут представлены работы музыкальной и мистической серии, выполненные в необычной технике и полные уникальной изысканностью.

Работы Махру украшают выставочные залы различных галерей и являются частью личных коллекций по всему миру. Уникальная любовь художницы к музыке воплощена в ее живописных полотнах. Она погружает зрителя в свой мир, полный загадочных образов и музыкальных инструментов, которые буквально сливаются с чувственными фигурами на ее картинах.

Выставка продлится до 31 октября.