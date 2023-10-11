В Алматы прошла творческая встреча с азербайджанским писателем Натигом Расулзаде

В казахстанском городе Алматы состоялась творческая встреча с известным писателем, членом Союза писателей, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей Азербайджана, вице-президентом ПЕН-клуба Азербайджана, кавалером государственного ордена "Шохрат", народным писателем Натигом Расулзаде, сообщает Day.Az.

В рамках мероприятия была презентована книга "Стоявший за дверью", напечатанная в издательстве "Жазушы" на русском языке. Сейчас готовится к изданию перевод книги на казахский язык.

На открытии мероприятия генеральный директор издательства "Жазушы" Ерлан Сатыбалдиев рассказал о творческом пути Натига Расулзаде, отметив, что его очень любят и ценят в Казахстане. Он автор более 200 рассказов, повестей, романов, его произведения были с успехом изданы в США, России, Венгрии, Польше, Сербии и других странах. За более 55-летнюю творческую деятельность был удостоен множества международных премий, в том числе в области кинематографии.

Натиг Расулзаде подробно проинформировал на встрече о справедливой борьбе азербайджанского народа под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за освобождение наших земель от 30-летней оккупации, о впечатлившей весь мир 44-дневной войне и о последних антитеррористических мероприятиях в Карабахе, ответил на многочисленные вопросы читателей.

В заключение прошла автограф-сессия книги "Стоявший за дверью".

Произведения, собранные в новой книге, объединяет общий дух гуманизма, человеколюбия; характеры, показанные в рассказах, проникнуты любовью - интересные, порой необычные, парадоксальные образы надолго запоминаются. Многие из рассказов в книге остросюжетные, читаются на одном дыхание, другие - спокойное повествование о жизни персонажей. Но как и все предыдущие многочисленные книги автора, на которых выросло уже не одно поколение современных читателей, и "Стоявший за дверью" учит нас быть добрыми, терпимыми, любить людей, природу, жизнь в этом неспокойном и сложном мире.