"Долгая ночь музеев", или Азербайджанская Тыг-тыг ханум в Австрии

Азербайджанский культурный центр в Вене (Австрия) стал участником проекта "Долгая ночь музеев", который прошел по инициативе австрийского телерадио (ORF). Об этом Day.Az сообщила заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

В рамках проекта коллектив Азербайджанского культурного центра подготовил для детей специальную программу - кукольный спектакль "Тыг-тыг ханум" по произведению видного азербайджанского поэта, прозаика Абдуллы Шаига.

Художественным руководителем спектакля является руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова, перевод произведения на немецкий язык осуществила сотрудница культурного центра Рашида Аскерли, а роли исполнила другая сотрудница - Гюлер Азизова.

Декорации для представления создала заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова, над музыкальным оформлением работала проживающая в Австрии азербайджанский музыкант Жаля Расулова, музыкальное произведение исполнила София Фейзуллаева.

Спектакль был продемонстрирован дважды за вечер и встречен с большим интересом детьми и их родителями. Затем дети увлеченно раскрашивали эскизы, подготовленные Асмер Нариманбековой по мотивам азербайджанских сказок и произведений народного художника СССР и Азербайджана Тогрула Нариманбекова (1930 - 2013).

Посетители Азербайджанского культурного центра также ознакомились с выставкой работ Тогрула Нариманбекова и его дочери Асмер Нариманбековой. В экспозицию вошли работы художников, которые находятся в частных коллекциях. Выставка стала уникальной возможностью увидеть эти полотна.

Отметим, что проект "Долгая ночь музеев" проводится в 23-й раз, в нем принимают участие музеи, галереи и учреждения культуры Австрии. Цель проекта - повысить интерес общественности к музеям, галереям и выставочным залам, а также познакомить публику с проходящими выставками.