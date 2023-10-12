"Красота орнаментальных мотивов" из Казахстана в Азербайджан

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие выставки Центрального государственного музея Республики Казахстан под названием "Красота орнаментальных мотивов", сообщает Day.Az.

На выставке, организованной в рамках II Встречи музеев тюркского мира, проходящей под девизом "Ковер - символ тюркского мира", представлено более 40 экспонатов из этнографической коллекции Центрального государственного музея Республики Казахстан.

Экспозиция выставки включает ворсовые и безворсовые ковры, ковровые и войлочные изделия, одежду и ювелирные украшения, ткацкие инструменты, предметы быта, сбрую и прочие изделия, отражающие богатую культуру, мировоззрение и своеобразные традиции казахского народа, сформированные за тысячелетия кочевого образа жизни.

Особое место на выставке занимают имеющие высокую художественно-историческую значимость традиционные казахские "кілем" - ковры и ковровые изделия малых форм, которые отличает как фактурность, так и живописность, а также множеством орнаментов. Выполненные с большим вкусом с эстетической точки зрения экспонаты, отражающие самобытность казахской культуры и придающие гармоничность интерьеру, установлены с учетом их традиционного местоположения в передвижном жилище. Таким образом, посетители экспозиции чувствуют атмосферу казахской юрты.

Отметим, что выставка организована министерством культуры Азербайджана, министерством культуры и информации Казахстана, Азербайджанским национальным музеем ковра и Центральным государственным музеем Республики Казахстан при поддержке ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры).

Выставка продлится до 18 октября.