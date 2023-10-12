"Мировое концертное турне" в Баку: проникновенная музыка и восторг публики

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся первый концерт из серии программ в рамках международного проекта "Мировое концертное турне", посвященных 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Day.Az.

На вечере в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступили пианисты Илья Шмуклер (Россия), Чи-Чи (Китай), Янгрей Цай (Китай) и Али Мамедов (Азербайджан).

В их исполнении прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром №2 (c-moll, op.18) и № 4 (g-moll, op.40), "Рапсодия на тему Паганини" Сергея Рахманинова и Концерт для фортепиано с оркестром №2 (g-moll, op.16) Сергея Прокофьева.

Виртуозная игра пианистов вызвала восторг слушателей. Своей несравненной и проникновенной игрой музыканты передали все нюансы, все краски произведений выдающихся композиторов.

Оглушительные аплодисменты публики стали подтверждением того, что вечер прошел прекрасно, солисты, музыканты оркестра и дирижер покорили слушателей своим талантом.

Отметим, что международный проект "Мировое концертное турне" был впервые реализован в Узбекистане в апреле 2019 года. Художественный руководитель проекта, который радует любителей музыки своими красочными концертами - известный пианист, обладатель золотой медали XI Международного конкурса пианистов имени Ван Клиберна Станислав Юденич (США).

В Азербайджане проект продлится до 14 октября.

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