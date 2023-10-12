Проект "Бакинская осень" является кладезем талантов

Конкурс "Bakı payızı-2023. 35 il sonra" (Бакинская осень - 2023. 35 лет спустя) является кладезем талантов и, несомненно, подарит нашему музыкальному искусству новые имена, сказал Trend всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов на промо-вечере проекта, передает Day.Az.

3 ноября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-концерт проекта "Bakı payızı-2023. 35 il sonra".

"35 лет назад я принимал участие в проекте и он оставил у меня самые приятные воспоминания. Уверен, что конкурс, который охватывает пять направлений - вокал, хореография, оригинальный жанр, музыкальные группы и композиторство, станет ярким событием в культурной жизни страны", - отметил Алим Гасымов.

В гала-вечере Алим Гасымов и участник телеконкурса The Voice (France) Араза Гумбатлы в дуэте представят хит Xəzərin sahilində (На берегу Каспия).

Проект реализуется при поддержке Best Cast Talent Agency & Golden Arts entertainment, Министерства культуры Азербайджана и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Генеральный спонсор - Nizami Boutique House. Автор проекта и режиссер - Севиндж Керимова, организатор - Сабина Гасанова.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/baku-autumn-2023-gala-concer/100234

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