В Баку состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata

В Центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония награждения победителей III Международного кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata, сообщает Day.Az.

Фестиваль прошел при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Центра Гейдара Алиева, ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), Агентства кино Азербайджанской Республики и Baku Media Center.

На открытии праздничного вечера с участием известных актеров, режиссеров и кинематографистов тюркского мира был представлен видеоматериал о третьем кинофестивале Korkut Ata, который был проведен в Баку и Шуше с 8 по 11 октября.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев в своем выступлении отметил, что кинофестиваль Korkut Ata является ярким проявлением силы, единства и братства тюркского мира.

"Когда мы находимся в Азербайджане, мы чувствуем силу священной земли. Здесь мы ощущаем дух Хуршидбану Натаван, Низами Гянджеви, Узеира Гаджибейли, Моллы Панаха Вагифа, Гасым бека Закира и Бюльбюля. Третий кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata стал прекрасным событием для продвижения фильмов тюркского мира. Мы продолжим поддерживать этот фестиваль и в будущем. Киноиндустрия и спустя десятилетия будет объединять тюркский мир и тюркские народы", - отметил Султан Раев, вручив специальную премию ТЮРКСОЙ народному артисту Азербайджана Фахраддину Манафову.

Председатель жюри, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев рассказал о значении фестиваля, который направлен на укрепление единства и развитие сотрудничества в сфере культуры между тюркскими народами, создание общей аудиовизуальной сферы пространства с участием тюркских государств, внесение вклада в интеграцию тюркских народов в это пространство. В ходе фестиваля в Киноцентре "Низами" будет продемонстрировано около 40 художественных, документальных и анимационных фильмов, представленных кинематографистами из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Молдовы и России.

Далее гостям было представлено жюри конкурса кинофестиваля Korkut Ata. За вклад в кинематограф тюркского мира почетными наградами были отмечены Ходжакули Нарлиев, Майагёзель Аймедова, Чарыяр Сейтлиев (Туркменистан), Сердар Гёкхан, Метин Гюнай (Турция), Гамида Омарова, Огтай Миргасымов, Орман Алиев, Агаси Мамедли (Азербайджан), Фирдавс Абдухаликов (Узбекистан) и Азамат Сатыбалды (Казахстан). Специального приза жюри были удостоены казахстанский режиссер Досжан Жанботаев за фильм "Жамбыл" и турецкий режиссер Мурат Пай за фильм "Всегда 33".

Призами кинофестиваля в различных номинациях были награждены:

"Лучший художественный фильм" - "Звездная пыль" (Турция, режиссер Ахмет Сонмез),

"Лучший актер" - Ахмет Амандурдыев ("Красное яблоко", Туркменистан),

"Лучшая актриса" - Тахмина Рафаэлла ("Марьям", Азербайджан),

"Лучший сценарий" - фильм "Абдулла Орипов" (Узбекистан).

"Лучший режиссер" - Жураева Асель Талибжанова ("Танрыверди", Кыргызстан).

"Лучший документальный фильм": 3 место - "Мой круг" (Узбекистан), 2 место - "Аргау" (Казахстан), 1 место - "Последний" (Азербайджан).

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Адиль Керимли высоко оценил значение и организацию кинофестиваля Korkut Ata, вручив представителю Туркменистана статуэтку "Журавль", символизирующую передачу эстафеты фестиваля туркменскому городу Аннау.

В заключении гостям была представлена грандиозная литературно-художественная композиция, подготовленная по мотивам эпоса "Деде Горгуд".