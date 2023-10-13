В Баку проходят Дни польского кино

В Киноцентре "Низами" проходят Дни польского кино, организованные посольством Польши в Азербайджане и Ассоциацией польских кинематографистов, сообщает Day.Az.

На открытии посол Польши в Азербайджане Рафаль Поборски и президент Ассоциации польских кинематографистов Яцек Бромский отметили, что проект явлется очередным мостом культуры между странами, а представленные фильмы современных кинематографистов позволят азербайджанским зрителям и гостям столицы познакомиться с новыми подходами киноиндустрии страны, актерскими и режиссеркими работами.

В начале XXI века отрасль киноиндустрии в Польше стала возрождаться, во многом благодаря появлению в 2002 году Польского института киноискусства, целью которого стало финансирование производства фильмов, помощь молодым режиссерам и продвижение польского кино за рубежом. Теперь польский кинематограф может гордиться множеством новых талантливых имен и свежими шедеврами классиков.

Фильмы "Solid Gold", "Bread and Salt", "Filip" и "Supernova" представлены на польском языке с азербайджанскими субтитрами.