Бразильский фестиваль классической музыки в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт в рамках II Бразильского фестиваля классической музыки, сообщает Day.Az.

В начале мероприятия выступил посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус, который отметил что проведение Бразильского фестиваля классической музыки является очередным мостом культуры между двумя странами.

Было подчеркнуто, что программа фестиваля позволит азербайджанским меломанам еще ближе познакомиться с шедеврами бразильской классической музыки.

Далее в исполнении Азербайджанского государственного фортепианного трио и Азербайджанского государственного струнного квартета прозвучали произведения Франсиско Брага, Эйтора Вилы-Лобоса, Франсиско Миньоне.

Программа концерта получилась чрезвычайно интересной. Виртуозное исполнение музыкантов покорило публику и подарило незабываемые эмоции.

Отметим, что Азербайджанское государственное фортепианное трио было создано в сентябре 2002 года по инициативе министерства культуры Азербайджана. В состав трио входят заслуженные артисты Азербайджана Тофха Бабаева (скрипка, художественный руководитель), Эльнара Кеберлинская (фортепиано) и Сабина Ибрагимова (виолончель). Репертуар трио богат произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов.

Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Репертуар квартета богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов.

В состав струнного квартета входят заслуженные артисты Азербайджана Джейла Сеидова (I скрипка), Солтан Мамедова (II скрипка), Вахтанг Иманов (альт), Алексей Милтых (виолончель).