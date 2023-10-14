https://news.day.az/culture/1606418.html В Киноклубе Русского дома в Баку состоялись показы короткометражных фильмов - ФОТО
В Киноклубе Русского дома в Баку состоялись показы короткометражных фильмов - ФОТО
Киноклуб Русского дома в Баку провел показы короткометражных фильмов школы кино и актерского мастерства INPLAY под руководством Руслана Александрова.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, ученики школы представили свои картины, которые стали для зрителей настоящим открытием.
Состоялся показ таких фильмов, как "Дневник", "Смертельные розы", "Заброшка".
В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций и общественности.
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