В Киноклубе Русского дома в Баку состоялись показы короткометражных фильмов

Киноклуб Русского дома в Баку провел показы короткометражных фильмов школы кино и актерского мастерства INPLAY под руководством Руслана Александрова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Российского информационно-культурного центра, ученики школы представили свои картины, которые стали для зрителей настоящим открытием.

Состоялся показ таких фильмов, как "Дневник", "Смертельные розы", "Заброшка".

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций и общественности.