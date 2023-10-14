На Северном Кипре откроется "Дом Азербайджана"

Турецкая Республика Северного Кипра намерена развивать культурные связи с Азербайджаном. В связи с этим планируется открыть "Дом Азербайджана" в городе Гирне.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на состоявшейся сегодня в Баку пресс-конференции.

Он добавил, что на Северном Кипре пройдут мероприятия по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.