Азербайджанская хоровая капелла c успехом выступила на международном фестивале в Грузии

Азербайджанская государственная хоровая капелла с успехом выступила на Международном хоровом фестивале, который прошел в городе Гори (Грузия), сообщает Day.Az.

По словам художественного руководителя и главного дирижера капеллы, народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой в фестивале приняли участие известные хоровые коллективы из разных стран.

"Азербайджанская государственная хоровая капелла представила разнообразную программу. Мы исполнили как азербайджанские, так и зарубежные произведения. Отмечу, что нелегко в одном концерте исполнять композиции на разных языках, которые стилистически отличаются друг от друга. Остальные участники фестиваля представили только свою национальную музыку", - сказала она.

Народная артистка Азербайджана отметила, что участие в подобных фестивалях - это обмен опытом, знакомство с новой музыкой, а также установление связей с другими хоровыми коллективами.

"Фестиваль был организован на высоком уровне, в качестве гостей в нем приняли участие всемирно известные музыковеды, деятели искусства и культуры, организаторы европейских фестивалей. Выступление Азербайджанской государственной хоровой капеллы привлекло внимание и вызвало восторг всех на мероприятии. Реакция публики была фантастической, зрители наградили наш коллектив оглушительными аплодисментами. За прекрасное выступление на фестивале Азербайджанская государственная хоровая капелла была награждена дипломом", - добавила Гюльбаджи Иманова.

Отметим, что в 1966 году при Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева) была создана Азербайджанская государственная хоровая капелла.

С момента основания на протяжении многих лет коллективом руководил заслуженный деятель искусств, хормейстер Эдуард Новрузов. С февраля 1996 года художественным руководителем капеллы является народная артистка, профессор, заведующая кафедрой "Хоровое дирижирование" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюльбаджи Иманова.

В репертуаре капеллы более 1000 произведений. Хоровая капелла неоднократно представляла Азербайджан за рубежом. Коллектив участвовал в фестивалях, декадах, Днях культуры и других мероприятиях, организованных в Турции, России, Украине, Франции, Германии, Испании и Грузии.