Подготовлена почтовая марка "Шуша – культурная столица тюркского мира"

По случаю объявления решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры) города Шуша культурной столицей тюркского мира 2023 года подготовлена почтовая марка, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

14 октября в рамках I Культурного форума тюркского мира состоялась церемония гашения марки под названием "Шуша - культурная столица тюркского мира". Церемония прошла с участием министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева.

Заведующая отделом марок ООО "Azərpoçt" Ситара Гусейнова проинформировала о выпущенной почтовой марке. Было отмечено, что выпуск подготовлен в виде блока по одной марке тиражом 5000. На блоке представлены лого "Шуша-2023", флаги стран-членов ТЮРКСОЙ и атрибуты города Шуша. Автор - художник Орхан Гараев.

Было подчеркнуто, что в прошлом году в связи с 270-летием города Шуша в обращение был выпущен 21 вид почтовых марок. На этих марках отражена информация об истории, культуре и выдающихся деятелях города Шуша.