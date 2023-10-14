В Баку прошла потрясающая волшебная ночь Сан-Ремо

Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий концерт The Magic of Sanremo, организованный MGM Production, сообщает Day.Az.

История фестиваля Сан-Ремо насчитывает более 70 лет, участие в котором положило начало успешной карьере многих известных итальянских певцов. Уже много лет это одно из главных культурных событий Италии, а для всего мира фестиваль стал одним из символов этой страны. Маленький город Сан-Ремо, в честь которого назван фестиваль, стал известен на весь мир. Фестиваль стал одним из самых популярных песенных конкурсов в мире и даже вдохновил на создание "Евровидения".

На один вечер зрители переместитесь в итальянский городок Сан-Ремо, окунулись в атмосферу праздника, испытав чувство сладкой ностальгии и вспомнив историю итальянской музыки с момента зарождения фестиваля до наших дней. Известные итальянские артисты Джанни Скрибано, Мартина Стриано, Стефано Берсола и Лара Паскуали представили хиты фестиваля Сан-Ремо, а зрители могли подпеть любимым композициям, каждый раз награждая артистов овациями. Мелодии Volare, Felicità, L'italiano, Susanna, Lasciatemi cantare, Chiamalo amore, Ciao Amore Ciao, Ci sarà и другие, в том числе из фильмов и сценических номеров мировых знаменитостей, среди которых Caruso и Professional, никого не могли оставить равнодушным. Выступления прошли в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.