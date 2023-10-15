В Баку открылась заключительная выставка, посвященная 80-летию Арифа Гусейнова

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие персональной выставки народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова под названием Miniatürsayağı - последней из цикла выставок, приуроченных к 80-летию мастера кисти. В экспозиции представлено 50 миниатюр.

Как передает Day.Az, выставка организована комитетом по культуре Милли Меджлиса (парламент), Союзом художников Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем искусств, Центром изобразительного искусства HüsnАrt.

Выступившие на мероприятии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, заслуженный деятель искусств, профессор Зиядхан Алиев, куратор выставки, искусствовед Зиярат Джабарова и другие отметили, что работы Арифа Гусейнова, будь то графика, иллюстрации или миниатюры, несут информацию об истории страны, представленной в событиях, фактах, лицах.

Ариф Гусейнов создал иллюстрации к многочисленным книжным изданиям. Им недавно была издана "Антология ашугской поэзии", 50 цветных иллюстраций к которой он написал в жанре миниатюр.

Народный художник как-то сказал: "Я надеюсь, что со временем у нас появится Международный центр миниатюр. Это моя мечта. Я всегда повторяю: в Баку есть Центр мугама, Музей ковра и необходим Центр миниатюр".

Отметим, что выставка продлится до 20 октября.