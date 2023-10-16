В Центре Гейдара Алиева состоялся торжественный вечер в честь 30-летия ТЮРКСОЙ

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялся торжественный вечер и гала-концерт Biz birlikdəyik (Мы вместе), посвященный 30-летию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ, TÜRKSOY), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, гости из тюркоязычных стран.

Перед началом праздничного вечера гости, среди которых были президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, представители государственных структур стран ТЮРКСОЙ, осмотрели выставку произведений известных художников тюркского мира. С экспозицией участников мероприятия ознакомил всемирно известный художник, кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана Сакит Мамедов.

На открытии вечера был представлен видеоматериал о деятельности ТЮРКСОЙ - международной организации, объединяющей тюркские страны (Азербайджан, Турция, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) и регионы, которая создана во имя сотрудничества между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.

Ведущая вечера, заслуженный работник культуры Лейла Гулиева, поздравив со знаменательным событием ТЮРКСОЙ, подчеркнула, что ровно 20 лет назад (15 октября 2003) года азербайджанский народ выбрал Президентом страны Ильхама Алиева, доверив ему свое будущее. Сегодняшний Азербайджан, ставший символом стабильности и развития, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, является лучшим подтверждением верности этого исторического выбора.

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева зачитала поздравительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам мероприятия, в котором была подчеркнута значимая роль и успешная деятельность ТЮРКСОЙ и отмечено плодотворное сотрудничество Азербайджана в рамках данной организации.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, приветствовав гостей вечера, выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он всегда рядом с тюркским миром, внося большой вклад в развитие и пропаганду сокровищницы общих духовных и культурных ценностей, национального наследия тюркских народов. Знаменательно, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, чья светлая память почитается с особым уважением.

"Мы счастливы, что сегодня в Баку отмечаем 30-летие ТЮРКСОЙ. Праздничные вечера в честь 30-летия ТЮРКСОЙ были ранее проведены в Алмате, Бишкеке, Ташкенте и Ашхабаде. В этом году проводится множество мероприятий в честь юбилея ТЮРСКОЙ, отражающих историю, культуру и традиции тюркского мира, наш общий духовный мир. За 30 лет мы показали всему миру, что всегда находимся вместе и будем следовать этому славному пути. Двадцать первый век является веком тюркского мира. Да здравствует Азербайджан и тюркский мир! ", - отметил Султан Раев.

Далее известным деятелям культуры Азербайджана была вручена медаль "Шараф" в честь 30-летия ТЮРКСОЙ и за вклад в развитие и пропаганду тюркского искусства. Среди награжденных - первый генеральный директор ТЮРКСОЙ, народный артист Полад Бюльбюльоглу, народные артисты Шафига Мамедова, Фаиг Суджаддинов, Нураддин Мехдиханлы, народный писатель Эльчин Эфендиев, народные художники Сакит Мамедов и Фархад Халилов.

В художественной части вечера была представлена грандиозная концертная программа с участием мастеров искусств, исполнителей, вокалистов, актеров, музыкантов, танцоров (коллективов из Азербайджана, Турции, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана).

Фото - Заур Мустафаев.