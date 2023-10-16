Магия удивительного мира музыки в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся заключительный концерт из серии программ в рамках международного проекта "Мировое концертное турне", посвященных 150-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова, сообщает Day.Az.

В этот вечер на сцене блистали именитые пианисты - народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, художественный руководитель проекта Станислав Юденич (США), а также Давид Хрикули (Грузия). Они выступили в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Вниманию слушателей были представлены Концерт для фортепиано с оркестром № 2 (B-dur, op.83) Иоганнеса Брамса, Концерт для фортепиано (для левой руки) с оркестром № 2 (D-dur) Мориса Равеля и Концерт для двух фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта № 10 (Es-dur, KV365).

Окунуться в мир виртуозной игры пианистов собрались истинные поклонники и ценители классической музыки. Публика с замиранием сердца наслаждалась непревзойденной манерой исполнения, тем, с каким вдохновением играли пианисты. Звучавшие сочинения уносили слушателей в прекрасный и удивительный мир музыки, где каждый аккорд создавал магию волшебства.

Восторг публики вылился в оглушительные аплодисменты, которые долго не смолкали после окончания концертной программы.

Отметим, что международный проект "Мировое концертное турне" был впервые реализован в Узбекистане в апреле 2019 года. Художественный руководитель проекта, который радует любителей музыки красочными концертами - известный пианист, обладатель золотой медали XI Международного конкурса пианистов имени Ван Клиберна Станислав Юденич (США).

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